Patinagem: Juíza alvo de insultos racistas nos Açores

Uma nota dada levou a um tumulto no Pavilhão Desportivo da Escola Básica dos Arrifes, em Ponta Delgada (Açores), depois de os pais de uma jovem atleta da Escola de Patinagem de Ponta Delgada não terem aceite a avaliação da juíza, que recebeu diversos impropérios, alguns deles alegadamente racistas, por parte dos pais da atleta.





De acordo com o jornal ‘Açoriano Oriental’, o sucedido remonta a 2 de fevereiro e a prova foi mesmo interrompida depois dos desacatos. A juíza apresentou queixa e o caso está no CD da Associação de Patinagem de São Miguel, que se encontra em fase de inquérito.Em declarações ao jornal local, José Raimundo, líder da Associação de Patinagem de São Miguel, repudiou o ocorrido: "Não tolero, nem vamos tolerar, todos e quaisquer atos de racismo que possam existir ou tenham ocorrido em eventos das nossas modalidades". Caso o CD considere que algum dos clubes organizadores ou o da atleta tenha tido responsabilidades, podem ser castigados com uma multa que vai dos 20 aos 80% do valor equivalente a quatro salários mínimos.tentou ouvir a versão da Escola de Patinagem, clube da atleta cujo os pais se manifestaram, mas não obteve resposta.