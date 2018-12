Paulo Nunes sagra-se vice-campeão mundial de aquabike

O piloto português Paulo Nunes sagrou-se hoje vice-campeão mundial de aquabike, em motonáutica, na disciplina de freestyle, ao terminar em segundo lugar na derradeira etapa do campeonato, disputado em Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos.A jornada final, disputada em águas do Golfo Pérsico, que encerrou o campeonato do mundo e que contou ainda com as participações dos portugueses Christophe Agostinho, em runabout GP1, e de Joana Graça, em ski ladies GP1, foi de sonho para Paulo Nunes.O piloto português superou o rival italiano Roberto Mariani, que lutava ainda pelo segundo lugar do Mundial, e terminou na segunda posição, atrás do piloto 'da casa', Rashid al Mullah, que venceu as três mangas e se sagrou campeão do mundo.Paulo Nunes disse, no final da prova e com a bandeira portuguesa na mão, que continuava "a tremer de emoção", pois alcançar o segundo lugar "foi o culminar de um enorme esforço a todos os níveis, pessoal, familiar, profissional e desportivo".O presidente da Federação Portuguesa de Motonáutica (FPM), Paulo Ferreira, disse estar "orgulhoso por, uma vez mais, ver os pilotos portugueses a brilharem ao mais alto nível, com resultados de enorme valia e importância para a motonáutica e o desporto nacional".