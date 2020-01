Paulo Pereira eleito o melhor treinador do ano, em noite de judo

Paulo Pereira foi eleito esta noite o Treinador do Ano, na Gala da Confederação do Desporto de Portugal (CDP), que decorreu no Salão Preto e Prata, no Casino do Estoril. O selecionador nacional de andebol, que levou Portugal a um histórico sexto lugar no Europeu, concorria com Fernando Santos, selecionador de futebol e vencedor da Liga das Nações, entre outros.





A Gala da CDP preminou ainda os judocas Jorge Fonseca e Patrícia Sampaio, respetivamente como os Atletas do Ano em masculinos e femininos, enquanto a Seleção Nacional de hóquei em patins, campeã mundial, foi distinguida como a Equipa do Ano. Já o prémio de Jovem Promessa elegeu a atleta Mariana Machado.