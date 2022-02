Pavilhões do Benfica voltam a ter lotação máxima

O Benfica informou esta sexta-feira que os encontros de modalidades de pavilhão voltam, a partir deste fim-de-semana, a ter lotação máxima nas bancadas."Para os jogos das equipas seniores masculinas, os sócios e adeptos têm de apresentar certificado de vacinação, certificado de testagem ou certificado de recuperação", explicam as águias no site do clube.O emblema da Luz reforça também que a entrada nos pavilhões é gratuita para sócios do clube.