Pedro Proença e José Manuel Constantino entre os oradores da 'SIGA Sport Integrity Week'

A 'SIGA Sport Integrity Week', que vai decorrer em Carcavelos, Cascais, em setembro, vai juntar dezenas de figuras do desporto, contando com os portugueses Pedro Proença (Liga de clubes) e José Manuel Constantino (presidente do COP) entre os oradores.



A lista com os primeiros 40 participantes já confirmados foi hoje lançada, em comunicado, pela Sport Integrity Global Aliance (SIGA), liderada pelo português Emanuel Macedo de Medeiros.

Outro nome em destaque é o de Pedro Mil-Homens, responsável pelo futebol de formação e pela academia do Benfica, equipa que venceu este ano a UEFA Youth League.

O presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras também consta na lista de oradores, onde também figuram Alan Gilpin, presidente do World Rugby, e Matt Parish, presidente da Fundação Liverpool, entre muitos outros.

A 'Sport Integrity Week' vai decorrer entre os dias 12 e 16 de setembro na Nova School of Business and Economics.