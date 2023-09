Pedro Walgode campeão da Europa de solo dance no Europeu de patinagem artística

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O português Pedro Walgode conquistou esta sexta-feira a medalha de ouro na prova de solo dance do Campeonato da Europa de patinagem artística, a decorrer em Itália, uma de seis medalhas da seleção nacional na competição.

Para Walgode, que somou 159,88 pontos entre 'style dance' e 'free dance', é o terceiro título europeu da carreira, que lhe dá "um sabor muito especial" por vencer de novo em Ponte di Legno, em que já se tinha sagrado campeão, mas em pares, com Ana Walgode.

Depois de terminar a carreira em pares, em que conseguiu com Ana o ouro em todas as provas relevantes a nível internacional, assumiu o "desafio especial", explicou em declarações à Federação de Patinagem de Portugal, e agora "não podia estar mais feliz".

O resultado é "um ótimo presságio para o Campeonato do Mundo", marcado para a Colômbia já este mês, e foi um de dois ouros do dia, com Catarina Craveiro campeã europeia de juniores.

Num dia dedicado ao solo dance, Maria Beatriz Sousa foi vice-campeã da Europa em seniores, com Mariana Pinheiro e Diogo Costa na prata, no escalão de juniores, que também 'rendeu' o bronze a Vítor Castro.