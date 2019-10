Petr Cech vai jogar hóquei no gelo

Conhecido por brilhar nas balizas de futebol, Petr Cech vai jogar nos Guildford Phoenix, uma equipa semi-profissional de hóquei no gelo. O antigo guarda-redes é um fã assumido da modalidade e não escondeu a satisfação com este passo."Depois de 20 anos como jogador profissional de futebol, vai ser uma grande experiência para mim praticar o desporto que adorava ver e jogar quando era criança", assumiu o checo.O ex-guardião, de 37 anos, retirou-se do futebol profissional na última temporada, e é agora conselheiro técnico do Chelsea, clube que representou entre 2004 e 2015.