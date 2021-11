Pichardo, Mamona, Rúben Amorim e Sporting entre os premiados do CNID

A Associação dos Jornalistas de Desporto (CNID) vai distinguir os atletas Pedro Pichardo e Patrícia Mamona, o ciclista Iuri Leitão, a jogadora de futsal Ana Catarina Pereira, a ginasta Filipa Martins e os treinadores Rúben Amorim e Bruno Pinheiro.

Os cinco atletas são os premiados pela direção do CNID pelos desempenhos na temporada 2020/21, juntamente com os treinadores Rúben Amorim, que reconquistou para o Sporting o título de campeão nacional de futebol, 19 anos depois, e a Taça da Liga, e Bruno Pinheiro, vencedor da II Liga no comando técnico do Estoril Praia.

Pichardo tornou-se o quinto português campeão olímpico, em Tóquio2020, ao vencer o concurso do triplo salto, disciplina em que Mamona conquistou a medalha de prata.

Iuri Leitão sagrou-se campeão do mundo de scratch em ciclismo de pista, Ana Catarina Pereira foi considerada a melhor jogadora de futsal do mundo e Filipa Martins alcançou o sétimo lugar no Mundial de ginástica artística, a melhor classificação de sempre de uma portuguesa.

Também o Sporting foi vai ser distinguido como clube do ano, na cerimónia marcada para o Mercado de Santa Clara, em Lisboa, no dia 6 de dezembro, depois do adiamento festa prevista para o ano passado, em Odivelas, devido à pandemia de covid-19.

Igualmente premiados relativamente à época 2020/21 vão ser os jornalistas João Pedro Mendonça (RTP), Gil Carvalho (Terras do Demo), Filipe Alexandre Dias (O Jogo/Record), José Manuel Delgado (A Bola), Mariana Fernandes (Observador), Ricardo Espírito Santo (realizador) e Miguel Guerreiro (SIC).

No evento, integrado nas comemorações dos 55 anos da associação, vão ser ainda entregues os prémios anteriores de desportistas do ano, aos ciclistas Maria Martins e João Almeida, vencedores em 2020, e à jogadora de ténis de mesa Fu Yu e ao judoca Jorge Fonseca, em 2019, assim como algumas medalhas evocativas da data a várias personalidades e instituições.