Plano Nacional de Ética no Desporto nomeado para prémio internacional

O Plano Nacional de Ética no Desporto (PNED), do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), foi esta quarta-feira nomeado para os Peace and Sport Awards, no prémio "Instituição do Ano".

O PNED divulgou hoje a nomeação para o galardão internacional através da rede social Twitter.

Os prémios nas várias categorias serão divulgados ao longo de cinco dias, entre 7 e 11 de dezembro, através das redes sociais da Peace and Sport.

Implementado pelo Governo através do IPDJ a partir de 2012, a iniciativa assume ter uma missão "preventiva e educativa" em ligação e cooperação com os demais agentes das comunidades desportivas e escolares.

A organização internacional Peace and Sport está sediada no Mónaco e desde 2008 premeia iniciativas ou agentes desportivos cujas ações promovam os valores da paz e inclusão social.

Em 2020, o "Campeão da Paz no Desporto" foi o argentino Lionel Messi, então capitão do Barcelona.