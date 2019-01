Poker: Maior torneio da história deixa Bahamas em polvorosa

Está finalizado o segundo dia do maior torneio da história do poker e já com bem menos de metade do número inicial de participantes - 222 em 1039. Nas Bahamas, no luxuoso Atlantis Resort em Nassau, o PokerStars Players Championship (PSPC) oferece o maior prize pool da história: 26,5 milhões de dólares, dos quais 5,1 milhões para o vencedor, que daqui sairá quase milionário... Se já não o for. A Coral Tower é, por estes dias, o centro do universo do poker, até pela presença de nomes como o ex-basquetebolista da NBA Paul Pierce - já eliminado - e da 'voz' do UFC, Bruce Buffer.A prova decorre até dia 10, embora outros torneios aconteçam em simultâneo. No PSPC, eram mais de 300 os jogadores que inicialmente estavam em jogo depois de terem recebido um platinium pass da PokerStars para entrar neste torneio com um buy-in de 25 mil dólares. Entre eles está o conceituado jogador português João Barbosa.Barbosa é apenas um de 18 portugueses em prova nas Bahamas. No entanto, só oito 'sobreviveram' e entram no terceiro dia do PSPC, que arranca às 12 horas locais (mais cinco em Portugal Continental) com Rui Sousa - 590000 fichas - a liderar a turma nacional.