Poker: Quarteto português no penúltimo dia do PSPC

Quatro portugueses garantiram, na madrugada de quarta-feira, um lugar no quarto e penúltimo dia do PokerStars Players Championship (PSPC), que decorre nas Bahamas. João Barbosa - o único português a conseguir um platinium pass para este evento com um buy-in de 25 mil dólares - é o chip leader nacional, com 1.780.000, seguido por Luís Faria, Rui Sousa e Filipe Oliveira.Dos 1039 que iniciaram a prova, já só estão de pé 38, num lote liderado pelo norte-americano Scott Baumstein com uma stack de 4,74 milhões.Recorde-se que este evento nas Bahamas conta com o maior prize pool da história da modalidade, de quase 26,5 milhões de dólares, 5,1 desses apenas para o vencedor. O que significa também que este quarteto português já irá encaixar uma quantia significativa.