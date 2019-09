Polo aquático: Portugal abre Mundial de juniores femininos com derrota pesada

A seleção portuguesa perdeu esta segunda-feira, no primeiro dia do mundial de pólo aquático em juniores femininos, diante da Rússia, detentora do título, por 24-3, nas piscinas olímpicas do Funchal, que recebem a prova até domingo.O jogo, que ditou o resultado mais desnivelado da primeira jornada, conta para o Grupo C, no qual a Itália levou a melhor sobre a África do Sul, ao ganhar por 16-10.A Hungria lidera o Grupo A, após ter derrotado a Austrália, por 10-9, na partida inaugural do torneio, tendo os Estados Unidos e o Japão empatado (11-11).No Grupo B, Holanda e Espanha também empataram (12-12), antes de o Brasil triunfar diante do Cazaquistão, por 15-10, e, no Grupo D, a vice-campeã mundial Grécia ganhou à Nova Zelândia, por 15-9, enquanto a China venceu o Canadá, por 12-9.Os próximos jogos da seleção lusa são diante da África do Sul, na terça-feira, e da Itália, na quarta-feira, ambos pelas 20:00.