Pólo aquático: Portugal falha qualificação para o Europeu feminino

A seleção portuguesa feminina de polo aquático falhou este sábado a qualificação para o Campeonato da Europa de 2020, ao perder na Croácia por 8-5, na segunda mão dos 'play-offs' de acesso à fase final do torneio.





Portugal, que já tinha sido derrotado por 14-13 no primeiro embate, disputado nas piscinas do complexo do Jamor, em Oeiras, voltou a baquear, desta vez em Sibenik, pelos parciais de 3-3, 2-0, 1-1 e 2-1.A equipa portuguesa, orientada pelo selecionador Miguel Pires, voltou a falhar a qualificação para o Europeu - cuja edição de 2020 se vai realizar na Hungria -, ao qual conseguiu aceder apenas três vezes, em 1995 (Áustria), 1997 (Espanha) e 2016 (Sérvia).