Porsche 718 T: Cayman e Boxster na versão Touring já têm preços

O conceito Touring nasceu com o 911 T e define veículos virados para o prazer de condução e com elevadas performances, produzidos pela Porsche. Foi neste sentido que a marca de Zuffenhausen desenvolveu os novos 718 T com as carroçarias Cayman e Boxster.

Mais leves e ágeis, procuram uma maior simbiose entre o condutor e o veículo. Começa por apoios dinâmicos do motor e da montagem da caixa de velocidades, para evitar qualquer torção quando se muda de mudança. Está disponível uma caixa manual de seis velocidades ou uma automática PDK de dupla embraiagem, que pesa mais 30 kg, o que penaliza a relação peso/potência e é proposta em opção. O carácter desportivo passa ainda pela suspensão desportiva PASM com uma altura ao solo reduzida em 20 milímetros e o diferencial autoblocante mecânico traseiro.

O motor 2.0 litros boxer debita 300 cv e 380 Nm de binário, permitindo chegar aos 275 km/h. As performances são dignas de um grande desportivo. A Porsche anuncia 5,1 segundos, que podem descer para 4,7 segundos com o launch control do modo "Sport Plus" disponível no Pack Sport Chrono de série.

Os 1.350 kg de peso anunciados ajudam a explicar as performances e, para chegar a uma relação de 4,5 kg/cv, os 718 T sofreram uma cura de emagrecimento que chegou ao ponto de retirar o sistema de info-entretenimento PCM, que pode ser montado (sem custo) se o cliente assim o desejar.

O preço dos 718 T começa nos 78.135 € do Boxster e os 80.399 € do Cayman, e os modelos já estão disponíveis para encomenda no nosso país.



Autor: Aquela Máquina