Portimão candidata a receber em 2027 os Jogos do Mediterrâneo de praia

Portugal apresentou a cidade de Portimão como candidata a receber em 2027 os Jogos do Mediterrâneo de praia, um propósito que terá como único adversário Pristina, a capital do Kosovo.

"O Comité Internacional dos Jogos do Mediterrâneo (CIJM) acolhe com grande satisfação o interesse dos dois Comités Olímpicos Nacionais, que são os mais novos membros da Família Mediterrânica. A sua dedicação contribui decisivamente para o desenvolvimento do evento, mas também para a divulgação dos ideais e valores dos Jogos em toda a bacia do Mediterrâneo", regozijou-se o CIJM.

O projeto português, apresentado pelo Comité Olímpico de Portugal (COP), é mais abrangente do que Portimão, pois inclui ainda os municípios de Lagoa e Lagos.

Manifestado o interesse, que tinha de ser revelado até 31 de março, o COP tem agora até junho deste ano para apresentar o dossier completo de candidatura, altura em que a comissão de avaliação do CIJM vai começar as visitas de inspeção.

Em 8 de setembro, na localidade grega de Heraklion, vai decorrer a assembleia geral do CIJM, na qual vai decorrer a eleição das cidades-sede da 21.ª edição dos Jogos do Mediterrâneo e dos quartos Jogos do Mediterrâneo de Praia.