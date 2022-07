Portugal com 38 atletas em cinco modalidades nos Jogos Europeus VIRTUS

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Portugal vai estar representado por 38 atletas, de cinco modalidades, nos Jogos Europeus de Verão da Federação Internacional para Atletas com Deficiência Intelectual (VIRTUS), que decorrem entre sábado e 24 de julho na cidade polaca de Cracóvia.

Os atletas portugueses, entre os quais alguns paralímpicos, vão competir nas modalidades de andebol e basquetebol, nas quais defendem os títulos continentais, atletismo, ciclismo e ténis de mesa.

No atletismo, Portugal estará representado por Lenine Cunha, detentor de 228 medalhas em competições internacionais, entre as quais um bronze paralímpico, Cristiano Pereira, Ana Filipe e Sandro Baessa, que marcaram presença nos Jogos Tóquio'2020, e ainda por Igor Oliveira.

No ciclismo, Carlos Carvalho defende as cores lusas, enquanto no ténis de mesa a representação portuguesa está a cargo de Pedro Cardoso, Cátia Andrade e Vitória Andrade.

A missão portuguesa à segunda edição dos Jogos Europeus de Verão VIRTUS (antiga INAS) integra 54 elementos e é chefiada por José Pavoeiro, vice-presidente da Associação Nacional de Desporto para Desenvolvimento Intelectual (ANDDI - Portugal).