Portugal com oito atletas nos Jogos Internacionais Special Olympics Malta

Portugal vai estar representado por oito atletas, nas modalidades de atletismo e natação, nos Jogos Internacionais do Special Olympics Malta, entre 13 e 18 de maio, foi esta segunda-feira anunciado.

Em comunicado, a organização Special Oympics Portugal indicou que na modalidade de atletismo a representação nacional estará a cargo de André Ferreira, João Sequeira, Rafael Dolores e Rita Mascarenhas, enquanto na natação participarão Andreia Farinha, João Bastos, João Gil e João Duarte.

No âmbito da participação na competição em Malta, que contará com 1.000 participantes, de 23 países, os atletas portugueses, os técnicos das modalidades e os responsáveis da delegação realizaram um estágio, no inicio do mês, no Centro de Alto Rendimento do Jamor, na Cruz Quebrada.

O movimento Special Olympics tem como missão proporcionar as condições para a prática de atividade física e do desporto, de forma contínua e variada e com impacto na inserção social, para crianças, jovens e adultos com deficiência intelectual, construindo um mundo onde cada pessoa, independentemente da sua capacidade, seja aceite e valorizada.