Portugal conquista quatro medalhas em prova internacional de karaté em Matosinhos

Portugal conquistou este domingo quatro medalhas no Karaté 1- Series A de karaté, circuito mundial destinado a atletas abaixo do 32.º lugar do ranking, disputado em Matosinhos, distrito do Porto.

Joaquim Mendes venceu a categoria de kumite -67 kg, batendo o francês Younesse Salmi na luta pela medalha de ouro, num dia final, no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos, com prata para a equipa feminina de kata.

Ana Cruz, Maísa Caridade, Natacha Fernandes e Beatriz Portal fecharam o concurso na prata, com os dois bronzes pela mão de Nuno Moreira, em kumite +84 kg, e José Miranda, em -84 kg.

Depois de em 2022 receber a Premier League, Matosinhos acolheu a Series A, na qual não se podem inscrever os primeiros 32 do ranking mundial de cada categoria de peso, em kumite, assim como no kata, com mais de mil atletas inscritos.