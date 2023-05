Portugal conquista três medalhas de bronze na Taça da Europa de Pentatlo Moderno

Portugal conquistou três medalhas de bronze na Taça da Europa de Pentatlo Moderno, que se realizou de 28 a 30 de abril, em Barcelona.Filipe dos Anjos terminou no 3.º lugar em Sub-19 masculinos, o mesmo posto no qual Carolina Souto finalizou a prova de Sub-19 femininos. Já Tiago Souto acabou a prova de Sub-17 masculinos também no último lugar do pódio.Para além de Portugal, também Espanha, Irlanda, Geórgia, Itália, Suíça e Gra Bretanha contaram com as respetivas seleções nacionais em competição.