Portugal de bronze em equipas masculinas no Europeu indoor de tiro com arco

Portugal conquistou hoje a medalha de bronze na variante de equipas masculinas do Europeu indoor de tiro com arco, batendo no jogo decisivo a França, em Lasko, Eslovénia.

Cláudio Alves, Rui Baptista e Carlos Resende totalizaram 231 pontos, batendo, por dois pontos, a França de Jean Boulch, Nicolas Girard e Joan Pauner.

Os Países Baixos sagraram-se campeões da Europa com 236 pontos, mais um do que a Turquia, que tinha batido Portugal nas meias-finais, por 239-233.