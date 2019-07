Portugal despede-se do Festival Olímpico da Juventude com uma medalha

Portugal despediu-se este sábado do Festival Olímpico da Juventude Europeu (FOJE), que decorreu em Baku, onde a delegação lusa viu a judoca Raquel Brito conquistar a única medalha, de prata.A judoca conquistou a prata na categoria de -48 kg, numa final disputada na quarta-feira, em que perdeu com a croata Ana Puljiz, por 'waza-ari', depois de ter vencido quatro combates.Coube a André Regufe, sétimo nos 2.000 metros obstáculos (6.10,00 minutos), e Inês Borba, décima nos 1.500 metros (4.36.89), fecharem a participação lusa, nas provas finais de atletismo."Os 47 atletas que integram a Missão de Portugal demonstraram todas as suas capacidades desportivas, cumpriram com distinção a responsabilidade de representar Portugal e reforçaram os valores olímpicos: amizade, respeito e excelência", assinalou o Comité Olímpico de Portugal (COP).Raquel Brito foi a porta-estandarte nacional na cerimónia de encerramento do FOJE, no qual Portugal participa desde a sua criação, em 1991, e serve muitas vezes de antecâmara de futuros atletas olímpicos.O ciclista Sérgio Paulinho, o atleta Nelson Évora e o canoísta Fernando Pimenta são exemplos de atletas medalhados nas duas competições.A edição em Baku contou com cerca de 3.600 atletas e oficiais de 48 países europeus, que competiram em 10 modalidades, das quais três coletivas.