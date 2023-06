Portugal eliminado na fase de grupos do Mundial de dardos

Portugal foi esta sexta-feira eliminado na edição de 2023 do Mundial de dardos, após perder com a Lituânia, por 4-1, no segundo encontro do Grupo G do World Cup of Darts, que se disputa em Frankfurt.

A dupla composta por José de Sousa e Luís Ameixa somou duas derrotas noutros tantos encontros disputados na competição, após ter perdido, também, no primeiro dia, frente à Polónia, por 4-3.

O World Cup of Darts 2023 disputa-se até domingo, em Frankfurt, num formando expandido, este ano, para 40 seleções e com um prémio total de 450 mil libras (cerca de 523 mil euros), das quais 80 mil libras (93 mil euros) serão entregues à dupla vencedora.

Ao fecharem a sua participação em terceiro lugar na fase de grupos, Sousa e Ameixa recolheram 4.000 libras (quase 4.700 euros).