Portugal em 20.º na Taça do Mundo de tiro com armas de caça

João Paulo Azevedo e Ana Rita Rodrigues fecharam este domingo a participação portuguesa na Taça do Mundo de tiro com armas de caça com um 20.º lugar na prova de equipas mistas, no último dia em Lonato, Itália.

A dupla alcançou o 20.º melhor registo numa competição de trap ganha pelos britânicos Matthew Coward-Holley e Kirsty Hegarty, após 'shoot off', no encerramento da competição.

João Paulo Azevedo, já apurado para Tóquio'2020, conseguiu o melhor resultado da comitiva, o nono lugar no trap, com Armelim Rodrigues no 62.º posto e Filipe Teixeira em 88.º. Ana Rita Rodrigues foi 48.ª na prova feminina.