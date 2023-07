Portugal em destaque no Campeonato da Europa de eskrima kali arnis

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Portugal esteve em destaque no Campeonato da Europa de eskrima kali arnis, que contou com a participação de 12 países e mais de 100 atletas. O nosso país foi representado por Ricardo Teixeira, na categoria +75kg, Ricardo Almeida, em +80kg e João Robinha, em -75kg. Refira-se que estes três atletas fazem parte da WEKAF Portugal (World Eskrima Kali Arnis Federation), sediada na cidade do Porto pela direção técnica de Fabiano Kruschewsky.Medalha de ouro na modalidade knife pointMedalha de ouro na modalidade full contact stickfighting single stickMedalha de bronze na modalidade double full contact stickfightingMedalha de ouro na modalidade knife pointMedalha de ouro na modalidade padde point stickfightingMedalha de bronze modalidade full contact double stickfightingMedalha de Prata padde point stickfighting