Portugal entra a ganhar no Europeu B de goalball

A Seleção Nacional masculina de goalball entrou vitoriosa no Campeonato da Europa da modalidade, da divisão B, ao derrotar a Bulgária por 12-9. A competição está a decorrer no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos, até ao próximo dia 19 de novembro. Record é o jornal oficial.

Fábio Oliveira destacou-se ao apontar oito dos 12 golos da equipa das quinas, com Hadiley Sacramento (2) e João Mota (2) a fecharam a contagem nacional.

O encontro inaugural da competição, que teve lugar logo a seguir à habitual cerimónia de abertura, foi bastante equilibrado – estava 5-5 no final da primeira parte – e embora Portugal tivesse estado quase sempre na frente do marcador, os búlgaros não podiam ter sido melhores adversários para o arranque da prova.

Quanto à Seleção Nacional feminina, garantiu também o melhor arranque na prova, ao defrontar a estreante Itália – primeiro jogo de sempre das mulheres italianas – e vencer pelo mesmo resultado (12-9) que os homens. O primeiro golo foi apontado por Eduarda Azevedo, mas depois brilhou a estrela de Leonor Silva: apontou 10 golos, com Marlene Brandão a marcar o outro em falta. Na verdade, um feito histórico para toda a equipa feminina, que celebrou pela primeira vez uma vitória.

A cerimónia de abertura contou com a presença do secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, com o presidente do Comité Paralímpico Português, José Manuel Lourenço, e com o vereador do Desporto da Câmara Municipal de Matosinhos, Vasco Pinho.

"A presença do Governo neste evento significa que estamos empenhados e a investir politicamente no que consideramos ser uma prioridade: o desporto adaptado e, para além disso, a inclusão no e para o desporto. Um objetivo que temos partilhado com todos os intervenientes, desde as associações, neste caso a ANDDVIS – Associação Nacional de Desporto para Pessoas com Deficiência Visual, mas também com o Comité Paralímpico e as câmaras municipais, em particular à de Matosinhos pelo apoio que tem dado ao desporto e à organização de eventos desta natureza. Esperto que este torneio deixe uma semente para o crescimento desta modalidade em Portugal", referiu João Paulo Correia no seu discurso às 17 seleções de 12 países que assistiam nas bancadas à cerimónia.

A competição prossegue hoje com mais 12 jogos, seis masculinos e outros seis femininos [ver calendário em baixo], desta feita nas duas naves disponíveis no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos. O Europeu masculino começa às 9 horas com um Finlândia-Polónia e os femininos, à mesma hora, com um Hungria-Finlândia.