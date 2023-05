Portugal entre os países que mantêm boicote a atletas russos e bielorrussos

Portugal permanece entre os 30 países que continuam a defender o impedimento de atletas russos e bielorrussos competirem em provas desportivas internacionais, num documento divulgado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos.

"Mantemos que o estado russo, que quebrou a trégua olímpica duas vezes, não deve ser autorizado a usar o desporto para legitimar a sua invasão bárbara e não provocada da Ucrânia, nem o estado bielorrusso deve ser capaz de usar o desporto para legitimar a sua cumplicidade na guerra de agressão da Rússia", explica a carta assinada por vários ministros ou representantes de desporto, entre os quais o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia.

Este grupo de nações está convictamente contra a recomendação do Comité Olímpico Internacional (COI) de 28 de março, favorável à reintegração destes atletas, desde que a competir sob bandeira neutra e que, comprovadamente, não tenham apoiado a guerra, nomeadamente a invasão da Rússia à Ucrânia. "Ainda restam questões substanciais, principalmente em relação a conexões militares dos atletas, financiamento estatal, ou a definição do que constituem as equipas e os mecanismos de fiscalização", sublinham os signatários, reforçando as preocupações manifestadas ao COI em 21 de fevereiro.

O grupo insiste que esta posição "não é de discriminação contra indivíduos com base no seu passaporte" e reforça a ideia do "respeito pelos direitos de todos os atletas de serem tratados sem qualquer discriminação de acordo com a Carta Olímpica". "Estamos focados numa competição desportiva justa, bem como em garantir que os atletas russos e bielorrussos não apareçam como representantes de seus estados, como o COI também procura garantir através das suas recomendações", insistem.

Apesar da sua posição, os governos em causa garantem o "respeito pleno da autonomia das organizações desportivas", prometendo, ainda assim, "acompanhar de perto" a implementação das recomendações do COI e das federações desportivas internacionais. "Se essas questões não forem abordadas, esperamos que o COI reconsidere a sua abordagem", concluem.

O Comité Olímpico Internacional ainda não tomou uma decisão quanto à participação dos dois países agressores nos Jogos Olímpicos Paris2024.

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada em 24 de fevereiro do ano passado, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).