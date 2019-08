Portugal foi 11.º na Taça das Nações do Europeu de Saltos

Portugal classificou-se em 11.º lugar na Taça das Nações de saltos dos Campeonatos da Europa, que estão a decorrer em Roterdão.Luciana Diniz, com Vertigo, Bernardo Ladeira, com Dento, Luís Sabino Gonçalves, com Unesco Du Rouet, e António Matos de Almeida, com Volver de la Vigne, foram os quatro portugueses que esta quinta-feira estiveram em competição.Totalizaram 43,56 pontos, sendo o pódio ocupado por Bélgica (11,07), Alemanha (12,22) e Grã-Bretanha (13,41).Em termos individuais, Luciana Diniz e António Matos de Almeida regressam para a segunda mão da Taça de Nações, que se realizará sexta-feira, pelas 14:00.Entretanto, na prova individual de ensino, Maria Caetano (com Coroado) chegou ao 23.º lugar e Rodrigo Torres (com Fogoso) ao 24.º posto.A alemã Isabell Werth, com Bella Rose, confirmou o favoritismo e revalidou o título. Prata para outra alemã, Dorothee Schneider, com Showtime FRH, e bronze para a dinamarquesa Cathrine Dufour, com Atterupgaards Cassidy.