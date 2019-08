Portugal leva 18 atletas para o Mundial de Skyrunning

Portugal estará representado por 18 atletas dos escalões juvenis, juniores e sub-23 em duas provas deste Mundial de Jovens de Skyrunning: um Quilómetro Vertical e uma corrida de 21,6 quilómetros (SkyRace)A Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal (FCMP) convocou para o Campeonato do Mundo de Jovens de Skyrunning que se realiza em Fonte Cerreto, L’Aquila, Itália, entre sexta-feira e domingo, 18 atletas: 8 Juvenis (Youth A), 5 Juniores (Youth B) e 5 Sub-23 (Under 23); 12 masculinos e 6 femininos que vão competir nesta prova que reúne cerca de 20 países.Este Mundial é composto por uma prova de Quilómetro Vertical, dia 2 de Agosto, e uma Skyrace de 21,6 quilómetros, no dia 4. Estas provas são ambas disputadas em montanha e os atletas terão que efetuar no total um desnível positivo acumulado superior a 3 mil metros."Não temos expectativas que não fazer o melhor possível, o que significa para nós colocar um atleta no ‘top 6’. A concorrência é cada vez mais forte mas não é impossível alcançar um pódio. Temos jovens com bastante potencial, embora estas idades sejam sempre uma incógnita e possam sempre aparecer valores internacionais que desconhecíamos", afirmou João Paulo Queirós, responsável da FCMP por esta seleção.O técnico nacional destaca a forte representação feminina muito jovem nesta seleção: "Este ano levamos quatro atletas femininos juvenis, o que é muito bom já que não aparecem assim tantas atletas neste escalão. É algo que demonstra um bom retorno da aposta que tem sido feita nesta modalidade por parte da federação."Eduardo Jardim Pestana (Clube Escola do Estreito) JuvenisArtur Lopes (Associação Abútrica) JuvenisJosé Eduardo Pestana (ACD Jardim da Serra) JuvenisTomas Camacho (Associação Desportiva Galomar) JuvenisCatarina Pinto (Clube Escola do Estreito) JuvenisBeatriz Fernandes (Associação Abútrica) JuvenisDiana Almeida (Associação Abútrica) JuvenisJoana Amaro (Associação Abútrica) JuvenisDiogo Gomes (Associação Abútrica) JunioresSimão Loureiro (Associação Abútrica) JunioresBernardo Vieira União F.C.I. de Tomar) JunioresFrancisco Henriques (Clube Escola do Estreito) JunioresJuliana Oliveira (Associação Abútrica) JunioresDuarte Cruz (Montanha Clube) Sub-23João Lopes (Vitória Futebol Clube) Sub-23Diogo Sacramento (Montanha Clube) Sub-23Bruno Joel da Silva (Comissão M. Mouronho) Sub-23Renata Gonçalves (Montanha Clube) Sub-23