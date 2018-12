Portugal perde com a Suíça na qualificação para o Europeu de badminton

A seleção portuguesa de badminton perdeu esta sexta-feira com a Suíça por 4-1, com Bernardo Atilano a ser a exceção lusa neste confronto, a contar para a fase de apuramento do Europeu de equipas mistas.Nas Caldas da Rainha, Portugal é o anfitrião do Grupo 3 de apuramento para a fase final, um quadrangular, também com Holanda e Islândia, que valerá um lugar na fase final da competição, marcada para fevereiro de 2019, em Copenhaga.A Holanda, clara favorita, entrou a ganhar sobre a mais frágil Islândia, por 5-0, e dificilmente deixará escapar o passaporte, já que também é mais forte do que Portugal e Suíça.Duarte Anjo, Bernardo Atilano, Bruno Carvalho, Tomás Nero, Sónia Gonçalves, Adriana Gonçalves, Catarina Martins e Ana Reis são os selecionados para os embates frente a Suíça, Holanda (no sábado) e Islândia (no domingo).O selecionador nacional, Jorge Cação, antevia um jogo equilibrado com a Suíça, mas tal não veio a acontecer e apenas Atilano, no jogo de singulares masculinos, conseguiu ganhar, ao impor-se a Christian Kirchmayr, por 21-16 e 21-14.A eliminatória parecia relançada, depois de uma derrota inicial da dupla mista Tomás Nero e Ana Reis, mas assim não foi, já que até ao final a Suíça ganhou por mais três vezes.Sónia Gonçalves ainda obrigou a terceiro parcial, mas depois foram muito claras as derrotas das duplas Bruno Carvalho/Tomás Nero e Ana Moura/Ana Reis.O próximo jogo de Portugal é com a Holanda e está marcado para as 16:00 horas de sábado, novamente no Centro de Alto Rendimento de Badminton das Caldas da Rainha.