Portugal rumo à elite do Goalball

Portugal começa hoje a sua caminhada rumo à elite do Goalball mundial, com a participação nos Campeonatos da Europa – Divisão B da modalidade, que vão decorrer até ao próximo dia 19 de novembro, no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos. Record é o jornal oficial da competição.

As seleções masculina e feminina, ambas orientadas por Márcia Ferreira, selecionadora nacional, terão as honras dos jogos de abertura e durante os próximos dias terão como objetivo subir de escalão e entrar na elite europeia do Goalball.

"Sabemos o quão difícil pode ser esta promoção, mas andamos a preparar-nos há quase um ano para o conseguirmos. O processo foi duro, como são sempre as metas que nos proporcionam a glória. Na verdade, temos consciência que o valor de Portugal no Goalball é precisamente entre os melhores e é isso que queremos mostrar aos nossos adversários e, acima de tudo, aos portugueses, com os quais contamos desde a primeira hora. É por eles e, por conseguinte, pelo país, que damos tudo de nós e não pode haver fonte de motivação maior", começou por explicar Márcia Ferreira.

Para Luís Gestas, presidente da ANDDVIS – Associação Nacional de Desporto para Pessoas com Deficiência Visual, este é o primeiro passo de uma longa caminhada que se avizinha. Reforça a ideia de haver uma boa base de trabalho.

"Já o defendi antes e continuo a acreditar: esta é a melhor geração de Goalball que alguma Portugal teve. Seria uma pena não lhes ter proporcionado as condições para que pudessem desenvolver todo o seu potencial. Além disso, podem perfeitamente servir de exemplo e inspiração para outros jogadores, mais novos, para não quebrar este ciclo fundamental no desporto de passagem de testemunho às novas gerações".

Centro de Desportos em "exclusividade"

Os campeonatos europeus masculino e feminino vão decorrer em simultâneo, pelo que as duas naves do Centro de Desportos e Congressos (Costa Pereira, a principal, e Ilício Ramos, a secundária), vão estar dedicadas ao Goalball até ao próximo sábado, dia das finais.

Portugal, Bulgária, Dinamarca, Finlândia, Grã-Bretanha, Grécia, Hungria, Israel, Itália, Polónia, Suécia e Ucrânia vão medir forças e lutar por um dos três lugares com acesso direto às divisões principais da modalidade.

O Goalball é modalidade paralímpica e, tal como o Boccia, não é desporto adaptado. Foi concebido exclusivamente para pessoas com deficiência visual, na década de 1940, por um alemão e um austríaco, para promover o exercício físico aos feridos da II Guerra Mundial. Hoje é das modalidades paralímpicas mais acarinhadas do Mundo.