Portugal soma terceira derrota no Mundial de polo aquático em juniores femininos

A seleção portuguesa perdeu esta quarta-feira com a Itália por 18-4 e ficou no último lugar do Grupo C do mundial de polo aquático em juniores femininos, que se realiza nas piscinas olímpicas do Funchal, até domingo.A equipa lusa terminou sem pontos o agrupamento, no qual a campeã mundial Rússia foi primeira, com seis, fruto de triunfos em todas as três jornadas, depois de um resultado expressivo (21-1) frente à África do Sul, terceira, com dois, tendo a Itália sido segunda, com quatro.Portugal volta a entrar em ação na quinta-feira, pelas 11:20, frente à Nova Zelândia, na meia-final do apuramento do 13.º ao 16.º lugares.Tal como a Rússia, a Grécia fez igualmente o pleno de vitórias, a última das quais diante da China, por 8-6, e conseguiu o primeiro lugar no Grupo D, com seis pontos, mais dois que os chineses, segundos classificados, com o Canadá, terceiro (dois pontos), a derrotar por 8-4 a Nova Zelândia, que termina a 'zeros'.O Grupo A foi arrebatado pelos Estados Unidos, que ganharam à Austrália por 9-8, ficando com cinco pontos, mais um do que a Hungria, vencedora por 12-10 face ao Japão (12-10). Os australianos somaram dois pontos e os nipónicos um.Em relação ao Grupo B, a Espanha acabou em primeiro, com cinco pontos, após vencer por 14-3 o Brasil (terceiro, com dois), enquanto a Holanda ficou em segundo, com três, ao bater o Cazaquistão (último, sem pontos), por 16-4.