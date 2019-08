Portugal termina Mundial de corfebol no oitavo lugar

A seleção portuguesa de corfebol terminou este sábado no oitavo lugar o campeonato do mundo, após perder com a República Checa, por 17-16, na disputa pelo sétimo posto.Portugal tinha sido relegado para este encontro de qualificação ao perder com a Alemanha (18-15), depois de ter sido eliminado nos quartos de final, pela China, por 25-21.Antes, a seleção lusa somou três vitórias na primeira fase, diante de África do Sul (36-4), Japão (33-8) e Alemanha (14-10), e uma nos oitavos, perante a Catalunha (15-11).A equipa portuguesa qualificou-se para os Jogos Mundiais de 2021.