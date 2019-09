Portugal termina Mundial de polo aquático de juniores femininos em último

A seleção portuguesa de polo aquático ficou esta sexta-feira em 16.º e último lugar no Mundial de juniores femininos, que decorre no Funchal até domingo, ao perder diante do Cazaquistão, por 13-6.O conjunto de Miguel Pires esteve a vencer no primeiro período, mas a formação cazaque igualou no segundo e passou para a frente do marcador na segunda metade do jogo, acabando por dilatar a vantagem.A equipa lusa terminou a participação no torneio com a quinta derrota em outros tantos jogos, após ter perdido três vezes na fase de grupos e uma na meia-final do apuramento do 13.º ao 16.º lugares.O Mundial de polo aquático em juniores femininos tem esta sexta-feira mais sete partidas: Japão-Nova Zelândia, para determinar o 13.º e 14.º lugares, seguido de Brasil-Canadá e Austrália-África do Sul para a definição da nona à 12.ª posição.O quinto dia do torneio termina com os encontros dos quartos de final, entre Estados Unidos e Itália, Holanda e China, Rússia e Hungria e, o último jogo, entre Grécia e Espanha.