Portugal vai organizar Mundiais de Goalball em dezembro

A Associação Nacional de Desporto para Pessoas com Deficiência Visual (ANDDVIS) anunciou esta segunda-feira que Portugal ganhou a corrida pela organização dos Campeonatos Mundiais de Goalball de 2022, atribuídos pela International Blind Sports Federation (IBSA).

Em comunicado emitido hoje, a ANDDVIS informou ainda que as competições masculina e feminina vão realizar-se entre os dias 5 e 17 de dezembro, no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos, com os seguintes países a marcarem também presença: Brasil (masculino e feminino), Estados Unidos da América (m/f), Argélia (m/f), Turquia (m/f), Canadá (m/f), Egito (m/f), China (m), Ucrânia (m), Alemanha (m), Bélgica (m), Colômbia (m), Japão (m), Israel (f), Dinamarca (f), França (f), Inglaterra (f), Argentina (f) e Portugal (m/f). Ficam ainda por apurar as seleções asiáticas, cujo campeonato continental vai realizar-se no Bahrein, entre 20 e 29 do próximo mês.

"Receber a notícia de que nos foi concedida a organização do Campeonato do Mundo de Goalball é algo que nos enche de um orgulho incomensurável. Portugal reunirá 32 equipas de ambos os géneros, num acesso de qualificação tão difícil como aceder a uns jogos paralímpicos. Isto só é possível porque demonstrámos antes que somos extremamente qualificados na organização de eventos. Em termos desportivos, é uma oportunidade única para Portugal, que como organizador terá acesso à prova, algo que não aconteceria se o evento não fosse realizado no nosso país. Iremos agarrar por nós e por todos os portugueses, pelas nossas famílias e pela causa nobre do desporto paralímpico de alta competição esta oportunidade e faremos tudo para ver Portugal na luta com os melhores dos melhores", disse a selecionadora nacional Márcia Ferreira, em declarações citadas no comunicado.

Recorde-se que a IBSA já tinha atribuído a Portugal a organização dos Campeonatos da Europa (grupo B) de Goalball, que vão decorrer entre os dias 12 e 20 de novembro, também no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos.