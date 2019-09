Portugal volta a perder no Mundial de polo aquático em juniores femininos

A seleção portuguesa voltou a perder esta quinta-feira no Mundial de polo aquático em juniores femininos, no Funchal, desta vez diante da Nova Zelândia, por 18-3, na meia-final do apuramento do 13.º ao 16.º lugares.

A 'equipa das quinas', que já tinha sofrido três desaires nas três jornadas no grupo C, vai medir forças com o Cazaquistão, derrotado (19-5) esta quinta-feira pelo Japão, em jogo marcado para sexta-feira, às 9 horas, para determinar a 15.ª e a 16.ª posições, penúltimo e último classificados.

Ainda esta quinta-feira, realizam-se mais quatro partidas (Hungria-Brasil, Austrália-Espanha, Itália-Canadá e África do Sul-China), envolvendo os segundos e terceiros classificados dos grupos, que procuram um lugar nos quartos de final, que se realizam na sexta-feira, nos quais já têm presença garantida as seleções que ficaram em primeiro (Estados Unidos, Holanda, Rússia e Grécia).

O Mundial de polo aquático em juniores femininos decorre nas piscinas olímpicas do Funchal até domingo, dia da final.