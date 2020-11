Português José de Sousa faz história e conquista o Grand Slam de dardos

O português José de Sousa fez história e tornou-se no primeiro estreante a vencer o Grand Slam de dardos, torneio anual da Professional Darts Corporation (PDC) ao qual só têm acesso alguns dos melhores jogadores do mundo. O jogador natural da Azambuja bateu o inglês James Wade por 16-12 na final.





O Grand Slam, as Players Championship Finals e o World Championship são torneios televisionados de acesso restrito aos melhores jogadores do circuito mundial PDC, composto por 30 torneios ao longo do ano, em vários locais, nos quais os donos de um cartão do ProTour competem por prémios monetários e pontos que estabelecem o 'ranking' anual.