Portuguesas discretas nos mundiais de tiro na carabina de ar a 10 metros

As atiradoras Sara Antunes e Sofia Santos foram esta sexta-feira 99.ª e 126.ª, respetivamente, na prova de carabina de ar a 10 metros do campeonato do Mundo, falhando a final de oito do evento que decorre no Cairo.

Em prova com 135 participantes, a olímpica Sara Antunes concluiu o seu desempenho com 620,4 pontos e Sofia Santos com 608,8, ainda distantes da norte-americana Alison Marie Weisz, a mais forte nas qualificações, com 633,6 pontos.

O pior registo de entrada na final coube a uma da três chinesas no top-8, Yu Zhang, com 630 pontos certos.

O mundial de tiro vai atribuir 32 vagas para Paris'2022, nomeadamente aos quatro primeiros em oito diferentes eventos.

Oito dessas vagas foram atribuídas hoje e no sábado há mais oito - quatro para cada sexo - nas provas de pistola a 10 metros, nas quais vão participar João Costa, Joana Castelão, Filipa Marracho e Ana Batista.

Os mundiais, que decorrem até 28 de outubro, contam ainda com a participação de António Santos, sendo que vários dos portugueses competem em distintas especialidades.