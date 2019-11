Portugueses em 33.º lugar na primeira volta da Grand Final do Challenge de golfe

Os portugueses José-Filipe Lima e Ricardo Santos terminaram esta quinta-feira no grupo dos classificados em 33.º lugar a primeira volta da Grand Final, última prova do circuito Challenge de golfe, que se disputa em Maiorca.

Os dois jogadores concluíram a volta ao campo espanhol com 75 pancadas (quatro acima do par), tendo ambos marcado dois birdies (uma abaixo) e seis bogeys (uma acima).

Ricardo Santos, que ocupa a oitava posição do ranking, tem já assegurado o regresso ao European Tour, depois de quatro anos no Challenge, a segunda divisão do golfe europeu.

Lima, que competiu no European Tour em oito épocas, está obrigado a um grande desempenho na Grand Final para assegurar a subida ao circuito principal, que será atribuída ao 15 primeiros colocados do ranking.

A prova, que decorre no Club de Golf Alcanada, em Port d'Alcúdia, é disputada por 45 jogadores e liderada, após a primeira volta, pelo italiano Francesco Laporta, com 68 pancadas.