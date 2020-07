Portugueses no ataque à Europa

Dentro de um mês, Benfica e Belenenses dão início à nova temporada e logo com exigentes compromissos internacionais. Águias e azuis ficaram ontem a conhecer os adversários da 1ª pré-eliminatória da nova Liga Europeia: os encarnados terão pela frente os austríacos do Fivers, enquanto o emblema do Restelo defrontará os eslovenos do RK Trimo Trebnje. O Sporting só entra na fase seguinte.

Na Luz, o resultado do sorteio de Viena foi considerado positivo. “Sendo a Liga Europeia uma nova competição com clubes mais fortes desde a primeira eliminatória, penso que foi um sorteio favorável para nós. Desde logo evitámos o PAUC (equipa orientada pelo ex-Sporting Thierry Anti), que era na minha opinião a equipa mais forte do Pote 2, e podemos começar as competições oficiais nesta nova época em casa”, analisou o benfiquista João Pais. “Será um duelo bastante interessante pois o Fivers tem um estilo de jogo que se aproxima às equipas alemãs, o que nos permite igualmente preparar o início do nosso campeonato com uma maior intensidade. A Liga Europeia é um dos nossos objetivos na época e, como tal, entraremos para ganhar os dois jogos”, sublinhou.

Azuis prontos para o desafio

No Belenenses, o treinador Luís Monteiro destacou a qualidade do rival esloveno: “Seria sempre um sorteio difícil. O RK Trimo Trebnje é treinado por Uros Zorman, uma das maiores referências do andebol esloveno enquanto jogador. Terminou em terceiro lugar no forte campeonato. Iremos preparar esta competição da melhor forma possível, dentro das limitações impostas pelo estado atual em que vivemos, mas sempre com a ambição de podermos passar .”