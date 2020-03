Presidente da FDI quer Nacionais de Esqui e Snowboard realizados fora de Portugal

O presidente da Federação de Desportos de Inverno de Portugal (FDI), Pedro Farromba, pede à secretaria de Estado da Juventude e Desporto uma mudança legislativa que permita a realização dos campeonatos Nacionais de Esqui e Snowboard no estrangeiro quando não existirem condições no nosso país.



"Este ano já vinha sendo difícil, pela escassez de neve na Serra da Estrela, razão pela qual tenho pedido a sucessivos Secretários de Estado que se opere uma mudança legislativa que permita a organização dos Campeonatos Nacionais fora do país. Em 2020 não conseguimos atribuir títulos nacionais, primeiro pela falta de neve e, agora, pela crise de saúde pública", afirma o presidente da FDI, em comunicado.



Pedro Farromba enumerou os vários projetos que, face à atual conjuntura, estão agora em parados: "O ano de 2020 era muito importante para as nossas modalidades, com a expectativa do lançamento de um pavilhão de hóquei no gelo em Lisboa e uma pista de gelo na Serra da Estrela. Estes projetos estão parados à espera que esta crise passe".



A FDI viu ainda travada a sua participação nos Mundiais de Juniores de Esqui Alpino, na Noruega, onde estavam envolvidos Vanina Oliveira, Manuel Ramos e Baptiste Araújo, interrompidos a meio pela pandemia. "Foi uma imposição do delegado de saúde local. O Mundial coincidiu com um pico de contágio e a paralisação foi imposta. Ainda vivemos momentos de algum ‘frisson’ para tirar atletas e treinadores de lá mas chegaram todos a casa sãos e salvos", explicou Pedro Farromba.



Foi também cancelada a participação da Seleção Nacional de hóquei no gelo no torneio internacional de Nijmegen Gladiators, uma modalidade que tinha em 2020 um ano de "consolidação do projeto, estrutura e equipa, enfim, da própria modalidade no nosso país."



Igualmente em compasso de espera fica a filiação da FDI na Federação Internacional de Patinagem (International Skating Union - ISU) para o desenvolvimento da patinagem de velocidade e artística no gelo.



Finalmente, a FDI tem também marcada presença num importante congresso da Federação Internacional de Esqui (FIS), em Maio, na Tailândia. Um evento que se reveste de grande significado porque será anunciada a retirada do atual presidente, após 20 anos, e também porque irá recair em Portugal a organização deste congresso em 2022. Um ano que será fundamental para a FDI por se tratar do ano em que decorrem os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim. Meta que não sai "minimamente beliscada" pela pandemia, assegura o presidente da federação: "Nesta fase, não temos quaisquer razões para temer. Estaremos em Pequim para os Jogos."