Presidente da República destaca feitos dos atletas nos Jogos Olímpicos da Juventude

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, realçou esta segunda-feira a importância e o impacto que os atletas portugueses tiveram na Argentina, durante os Jogos Olímpicos da Juventude.Marcelo Rebelo de Sousa recebeu hoje no Palácio de Belém a comitiva portuguesa que esteve presente nos Jogos Olímpicos da Juventude, em Buenos Aires, tendo agradecido o desempenho da mesma.Nestes Jogos, Portugal regressou com cinco medalhas, duas de ouro e três de prata, sendo que as de ouro foram conseguidas pela equipa feminina de futsal e pelo triatleta Alexandre Montez (na estafeta mista), atleta que conquistou a medalha de prata na prova individual, enquanto as restantes foram obtidas pela equipa masculina de andebol de praia e pela dupla de ginástica Madalena Cavilhas e Manuel Candeias.Na ocasião, Marcelo Rebelo de Sousa deu conta da importância e do impacto que estes feitos dos atletas portugueses tiveram na Argentina, um país com pouca emigração portuguesa."Estes Jogos representam um de vários passos no caminho de uma longuíssima vida, pessoal e também desportiva. Estes Jogos representam como que uma antecipação do espírito olímpico, numa idade que permite ter ainda mais sonhos. Por outro lado, não podem esquecer outra tarefa comunitária vossa, essencial, a vossa preparação, a vossa educação, formação e qualificação, que será para sempre", disse Marcelo Rebelo de Sousa.Afirmando ter acompanhado a presença dos jovens portugueses nas competições na Argentina, o que também foi feito pelos portugueses, o Presidente da República acredita ser possível um maior acompanhamento dos cidadãos portugueses nas competições futuras, e agradece o esforço dos jovens atletas."Muito obrigado pelo vosso contributo para projetar Portugal lá fora e cá dentro. Lá fora é evidente, porque cada vez que competiam era Portugal que o fazia. Mas cá dentro, porque faz bem à alma nacional o vosso exemplo. Dizem que sou um pouco exagerado, porque dou muita importância ao papel do desporto, o que não é verdade, pois isto aplica-se a todos os campos da atividade. Mas sim, dou muita importância ao puxar pela alma nacional, às vezes temos a autoestima um pouco baixa, mas nós somos muito melhores do que às vezes pensamos. Por isso, faz bem à alma de Portugal o vosso sucesso", referiu.Marcelo Rebelo de Sousa afirmou o desejo de que os jovens atletas tenham muito futuro pela frente, com muitas medalhas, mesmo aquelas que são as outras medalhas, as do dever cumprido: "Como Presidente da República, neste grande encontro que quis que fosse com todas e com todos, muito obrigado em nome de Portugal. Foram fantásticos, foram excecionais. Serão certamente excecionais, pois este é apenas um passo para uma vida de triunfos, e esses triunfos são vossos, pessoais, mas são também de Portugal."A cerimónia contou ainda com a presença do Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, do secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, do presidente do Comité Olímpico de Portugal, José Manuel Constantino, e de representantes das federações, entre os quais o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes.