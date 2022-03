Presidente do Comité Olímpico Nacional da Ucrânia acredita que o país ganhará a guerra

O presidente do Comité Olímpico Nacional da Ucrânia (NOC), o ex-saltador Sergey Bubka, manifestou-se esta sexta-feira esperançoso numa "vitória" sobre a Rússia e apela que a "paz e a humanidade prevaleçam".

"Meus queridos ucranianos, a família olímpica não é indiferente à nossa dor. Como qualquer ucraniano, não consigo dormir agora. Defendo nosso país com todos os meios à minha disposição, usando todas as minhas conexões internacionais. Vamos vencer", escreveu o várias vezes recordista mundial do salto com vara e hexacampeão em Campeonatos do Mundo, na rede social Twitter.

Bubka acrescentou que "ama a Ucrânia com todo o seu coração", pelo que a "guerra tem de terminar, a paz e a humanidade devem prevalecer".

Sergey Bubka foi escolhido pelo presidente do Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, para coordenar desde a cidade suíça de Lausana, onde fica situada a sede do organismo, a ajuda humanitária à Ucrânia.