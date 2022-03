Primeira edição da Sports Talk discutiu modalidades: «Se queremos estar entre os melhores, temos de trabalhar como os melhores»

Decorreu esta quinta-feira, no ISCTE, a primeira edição da ‘Sports Talk’, com o tema "como desenvolver uma modalidade", num evento do qualfoi 'media partner'. Troy Justice, vice-presidente do programa internacional da NBA, Pedro Dias, vice-presidente da FPF, Paulo Pereira, selecionador nacional de andebol e Pedro Moura, presidente da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa, formaram o painel que discutiu o desenvolvimento do desporto português.Troy Justice deu o mote para a discussão, ao descrever os vastos programas da NBA, que pretendem "desenvolver jogadores e comunidades um pouco por todo o mundo e inspirar jovens através de exemplos como o de Neemias Queta".Aos comandos da Seleção portuguesa de andebol desde 2015, Paulo Pereira falou sobre a necessidade de colocar a fasquia elevada: "prefiro chegar ao fim desiludido, do que ficar satisfeito por atingir um objetivo fácil". O ‘mindset’ vitorioso é, na opinião do selecionador, a única forma de "inspirar as pessoas".Sobre os problemas do desporto português, Paulo Pereira não teve grandes hesitações: "Se queremos estar entre os melhores, temos de trabalhar para tal. Às vezes, em Portugal, pensamos no resultado, que queremos competir contra os melhores, mas não fazemos tudo o que podemos e devemos fazer para atingir esses objetivos". O selecionador deu o exemplo: "Em França investem milhões em centros de treino por todo país, que trabalham diariamente com os melhores jovens. Aqui reunimo-nos a cada quinze dias em pavilhões frios e são os pais que pagam o transporte dos miúdos".Para o presidente da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa, a falta de financiamento também é um problema grave para as federações mais pequenas: "muitas vezes temos de andar a pedinchar". Pedro Moura concordou sobre a importância de "correr riscos, para ter resultados e visibilidade".Mais otimista, o vice-presidente da FPF responsável pelo futsal destacou o trabalho da atual direção no desenvolvimento da modalidade: "Em 2012, quando tomámos posse, dissemos que queríamos pôr o futsal como modalidade de pavilhão mais praticada em Portugal e começámos a executar um plano nesse sentido".Os três oradores concordaram sobre a importância de envolver toda a comunidade à volta do desporto, a começar pelas crianças. Paulo Pereira considera que o objetivo inicial deve ser "fazer com que as crianças se divirtam nos treinos e queiram voltar no dia seguinte."A articulação dos clubes desportivos com as escolas e autarquias também foi falada como fundamental para colocar os mais jovens a praticar desporto. Tal como a mudança de mentalidade: "a razão para inscrever uma criança em qualquer modalidade nunca pode ser o desejo de ver o filho a tornar-se profissional".