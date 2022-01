Proença-a-Nova estabelece 2022 como ano municipal do desporto e da aventura

A Câmara de Proença-a-Nova instituiu 2022 como o ano municipal do desporto e aventura com o objetivo de promover a prática do exercício físico e possibilitar que as diferentes ofertas existentes no concelho se constituam como produto turístico.



"A seguir a um ano em que nos pediram para ficar em casa, evitar grupos e contactos, nada melhor do que incentivar a prática desportiva saudável e o gosto por descobrir o nosso território", referiu, em comunicado enviado esta sexta-feira à agência Lusa, o vice-presidente deste município do distrito de Castelo Branco, João Manso.

A autarquia decidiu instituir 2022 como o Ano Municipal do Desporto e da Aventura com o objetivo de, por um lado, promover a prática do exercício físico e, por outro, possibilitar que as diferentes ofertas existentes no concelho de Proença-a-Nova se constituam como produto turístico, tanto as proporcionadas diretamente pelo município, como pelos muitos parceiros com quem estabelece acordos de cooperação.

"Queremos que este ano assinale o início de novos projetos, que garantam uma melhor qualidade na prática desportiva de todos, e também queremos que o nosso concelho seja uma referência no acolhimento de eventos desportivos de forma a captar mais visitantes e mais atividade económica para o nosso território", sublinhou.

Para o efeito, a Câmara de Proença-a-Nova tem vários projetos pensados para este ano, alguns já em fase de conclusão, como o campo de desportos de areia junto à Praia Fluvial da Aldeia Ruiva, que vai permitir alargar as modalidades já praticadas no concelho para todas aquelas que possam ser replicadas neste piso, como o futebol, o vólei, o futevólei, o ténis ou o andebol.

"O objetivo é acolher competições oficiais ou estágios de equipas portuguesas, aliando o campo à infraestrutura já existente neste local, que congrega a oferta do parque de campismo", lê-se na nota.

É ainda objetivo do município construir campos de padel, um 'skate park' e uma pista de atletismo, requalificar os campos municipais de ténis, a piscina, o ginásio e o campo de jogos do Peral, e concluir a construção do campo de futebol de 7 do Malhadal.

Em termos de eventos, e se não houver indicações em contrário da Direção-Geral de Saúde (DGS) devido à pandemia da covid-19, vão ser realizados em Proença-a-Nova o Rally da Cortiçada (dia 05 de fevereiro), o Proença Cross Trail (12 de março) e a 1.ª Taça Nacional de Ciclismo Júnior (20 de março).

Estão ainda agendados o Proença-a-Nova CUP -- futebol infantil (durante a Páscoa), a primeira prova da Taça de Portugal em Voo de Formação a 4 (19 e 20 de março) e o Campeonato Nacional de Velocidade em Queda Livre - 'Speed Skydiving' (21 e 22 de maio).

A autarquia refere que estas iniciativas juntam-se às outras que já fazem parte do calendário anual concelhio.

Ao nível do Aeródromo Municipal de Proença-a-Nova, tanto a 'Sky Fun Center', como a 'Fly' Proença, proporcionam atividades lúdicas, como o salto tandem ou a viagem em paramotor bilugar.

No campo da aventura, destaca-se ainda a escalada, o enduro BTT, o parapente e a Via Ferrata, tudo modalidades que podem ser realizadas de forma livre na Serra das Talhadas, bastando ter os conhecimentos e equipamentos adequados para a sua prática.