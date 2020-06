Provas das modalidades de pavilhão podem regressar na terceira semana de agosto

As provas das cinco modalidades de pavilhão (andebol, basquetebol, futebol, patinagem e voleibol) podem ser retomadas na terceira semana de agosto mediante autorização da Direção-Geral da Saúde, na sequência de um encontro que decorreu esta quarta-feira entre o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, o presidente do IPDJ, Vítor Pataco e os presidentes das respetivas federações.





Será também levada a cabo uma campanha de incentivo à retoma da prática desportiva e "que combata o receio de contágio".a) Será divulgado pela Secretaria de Estado um esclarecimento dirigido às autarquias e às escolas, onde se explicita com clareza que os desportos coletivos já podem iniciar os treinos nas condições vertidas na Orientação n.º 30/2020 atualizada em 12/6/2020 pela DGS;b) Será avaliada – em diálogo com a Direção-Geral da Saúde - a possibilidade de serem reduzidas, no mês de julho, as restrições impostas ao processo de treino desportivo;c) Será elaborado um protocolo de retoma que permita o regresso das competições desportivas na terceira semana de agosto, desde que exista autorização da DGS;d) Será estudado o lançamento de uma campanha de comunicação, liderada pela Secretaria de Estado/IPDJ em cooperação estreita com as Federações, que combata o receio de contágio e motive os agentes das diferentes modalidades a retomarem a atividade desportiva.