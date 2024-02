Provedora deixa a garantia: «A Santa Casa vai continuar a apoiar o desporto»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) vai continuar a apoiar os atletas com carreiras duais, por via das Bolsas de Educação , garantiu esta quarta-feira a provedora do organismo, Ana Jorge.

Após a cerimónia de entrega das Bolsas de Educação, em Lisboa, Ana Jorge assegurou que a SCML vai continuar a apoiar o desporto, depois de ter sido anunciado que iria deixar de dar alguns apoios a federações.

"A Santa Casa continua a apoiar o desporto. Não disse que não fazia. Aquilo que nós dissemos foi que tinha algumas áreas que tradicionalmente nós fazíamos apoios suplementares ou complementares àquilo que o desporto já recebe pela via dos Jogos. Nós precisámos de analisar e fazer algum critério, definir critérios para estes apoios", referiu.

A responsável disse, contudo, que, em relação às bolsas, "faz todo sentido que a Santa Casa continue a apoiar", porque é um projeto "muito importante para estes atletas que têm uma carreira olímpica ou paralímpica, porque no fundo permite-lhes que, paralelamente, façam e desenvolvam a sua profissão, o seu curso".

"De forma a que quando deixam de andar na competição possam ter uma profissão e ser mesmo praticantes de desporto, que era importante que continuassem, obviamente, até porque são exemplos para os outros jovens, mas possam ter a sua vida profissional estabilizada", assumiu.

Ana Jorge lembrou que "uma das missões da Santa Casa é apoiar também a área do desporto adaptado ou do desporto paralímpico", porque "são pessoas com vulnerabilidades de saúde" e é um dos "focos principais" da SCML.

"Isto é feito através dos Jogos Santa Casa e esta é uma área em que nós vamos continuar a apoiar, porque achamos que é importante para a juventude e o contributo que a Santa Casa pode dar para que eles possam continuar a ser atletas de competição, mas ao mesmo tempo poderem desenvolver a sua área profissional", referiu.

Durante a entrega dos prémios e diplomas da 11.ª edição das Bolsas de Educação, foram premiados 48 atletas, 39 do Comité Olímpico de Portugal (COP) e nove do Comité Paralímpico de Portugal (CPP).

Desde a primeira edição, em 2013, já foram atribuídas 470 bolsas a 231 atletas, de 26 modalidades, num valor superior a 1,3 milhões de euros.