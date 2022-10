PSD propõe criação de Centro de Alto Rendimento no distrito de Évora

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O PSD apresentou um projeto de resolução no parlamento em que recomenda ao Governo a criação de um Centro de Alto Rendimento no distrito de Évora para colmatar a falta destes equipamentos na região do Alentejo.

O projeto de resolução, que já foi entregue pelo partido na Assembleia da República, foi subscrito por 17 deputados sociais-democratas, entre os quais a parlamentar eleita pelo círculo de Évora, Sónia Ramos.

"Temos atletas que começam a ter destaque a nível nacional, mas não têm forma de desenvolver a atividade e têm que ir para outras zonas do país porque não o podem fazer no Alentejo", lamentou esta sexta-feira Sónia Ramos, em declarações à agência Lusa.

Segundo a deputada laranja, o país dispõe de 14 Centros de Alto Rendimento para desportistas, mas nenhum se localiza no Alentejo e, a sul do Tejo, só existe um, que fica em Vila Real de Santo António, no Algarve.

"Entendemos que o sul do país deve ter uma maior cobertura de Centros de Alto Rendimento", sublinhou, considerando que este território "não pode ficar prejudicado" em relação às restantes regiões.

Apontando a necessidade de "mais investimento no desporto", Sónia Ramos defendeu que a criação de um equipamento no distrito de Évora também "é fundamental para o desenvolvimento" daquele território.

"Este centro pode acolher atletas e seleções e isso dinamiza a economia local e traz pessoas que vêm trabalhar na sua área desportiva", realçou a deputada do PSD, salientado a importância da criação de "projetos nacionais no interior do país".

No projeto de resolução, o PSD diz que a criação de um centro no distrito de Évora concretiza "o desígnio da coesão territorial, o direito à saúde, na medida em que a prática de desporto é fator determinante de bem-estar físico e psíquico, e o necessário investimento público em infraestruturas fundamentais ao desenvolvimento humano e à fixação de pessoas". "O último investimento direto de natureza governamental na área do desporto no distrito de Évora foi, precisamente, durante o Governo PSD/CDS-PP, designadamente o Complexo Desportivo de Évora", assinalam os sociais-democratas.

Os deputados laranjas salientam que "a instalação de um Centro de Alto Rendimento Desportivo, dotado das diferentes valências previstas e articulando investigação e desenvolvimento, por exemplo, com a Universidade de Évora, pode constituir-se como um novo polo de desenvolvimento com impacto na economia local".

A infraestrutura desportiva pode vir também a potenciar "as atividades dos vários clubes desportivos, quer sejam da cidade, da região", mas também "do espaço ibérico, nacional ou internacional", acrescentam.

A Rede Nacional de Centros de Alto Rendimento conta com instalações em Anadia, Aveiro, Caldas da Rainha, Golegã, Maia, Montemor-o-Velho, Peniche, Nazaré, Rio Maior, Viana do Castelo, Vila Nova de Foz Coa, Vila Nova de Gaia, Vila Real de Santo António e em Oeiras (Jamor).