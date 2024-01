Publicada a lei com as medidas de apoio aos atletas de alto rendimento após o termo da carreira

Foi esta sexta-feira publicada em Diário da República a Lei com as medidas de apoio aos praticantes desportivos olímpicos, paralímpicos, surdolímpicos e de alto rendimento, após o termo da sua carreira.Entre outras normas, "os praticantes desportivos que tenham estado inseridos no regime de alto rendimento, nos níveis A ou B, durante, pelo menos, oito anos seguidos ou interpolados, têm direito a candidatar-se aos procedimentos concursais destinados a candidatos com vínculos de emprego público por tempo indeterminado previamente constituídos para ingresso nos serviços e organismos da administração central, regional e local".Veja aqui o decreto Lei na íntegra.