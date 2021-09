Pugilista mexicana de 18 anos morre após sofrer convulsões em combate

A pugilista Jeanette Zacarias Zapata, de 18 anos, morreu esta sexta-feira num hospital em Montreal, no Canadá. A lutadora de pesos-médio recebeu um knock-out frente a Marie Pier Houle no passado sábado, desmaiando pouco depois e estava internada desde então.





O combate entre as duas jovens aconteceu na cidade canadiana e estavam previstos seis rondas. Contudo, momentos antes de terminar a quarta ronda, a lutadora mexicana foi encurralada nas cordas, onde foi atingida com duros golpes, fazendo com que o árbitro fosse obrigado a parar o combate.Marie Pier Houle foi considerada a vencedora, porém, enquanto festejava, Zapata desmaiou e teve várias convulsões. A atleta foi levada de urgência para o hospital, de modo a que esta pudesse recuperar de eventuais lesões cerebrais.Quase uma semana após o combate, e depois de cinco dias em coma, a lutadora não conseguiu superar os ferimentos e faleceu esta sexta-feira no mesmo hospital.Várias entidades responsáveis pela realização do combate prestaram condolências à família da jovem, e a adversária lamentou, nas redes sociais, o sucedido, frisando que nunca foi intenção da atleta que o combate terminasse com a morte da atleta.Jeanette Zacarias Zapata combatia pela primeira vez fora do México e durante a sua carreira tinha vencido dois combate e perdido quatro.