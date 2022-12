Quarta eliminatória do Mundial de dardos será "um feito" para José de Sousa

Chegar à quarta eliminatória do Mundial de dardos de 2023, em Londres, já seria "um feito", disse este sábado à agência Lusa o português José de Sousa, que inicia na segunda-feira a sua sexta participação no campeonato.

O jogador ribatejano nunca ultrapassou a terceira eliminatória da competição nas cinco presenças anteriores (2012, 2019, 2020, 2021 e 2022), mas vai tentar alcançar esse objetivo pela primeira vez, apesar de ter vivido um ano "de muitos altos e baixos".

"Espero ganhar pelo menos duas rondas e chegar à quarta eliminatória. Se o conseguir, já fico contente, seria um feito, tendo em conta a forma como correu o ano", desabafou o 17.º classificado das Ordem de Mérito da Professional Darts Corporation (PDC) e do ProTour.

Sousa inicia a disputa do Mundial diretamente na segunda ronda, por ser um dos primeiros 32 classificados da Ordem de Mérito PDC, e vai defrontar, na segunda-feira, o vencedor do jogo de hoje entre o australiano Simon Whitlock e o filipino Christian Pérez.

O português, que em 2021 chegou a liderar a tabela do ProTour, que mede os desempenhos nos últimos 12 meses, teve neste ano uma quebra "muito simples de explicar", que teve a ver com complicações de saúde após receber a dose de reforço da vacina contra a covid-19, no início do ano.

"Afetou-me os músculos e os tendões todos. Sentia-me como no dia seguinte a um primeiro dia de ginásio com demasiada carga, após muito tempo sem fazer exercício. Só a partir de agosto comecei a entrar melhor nos torneios", revelou José de Sousa.

Por isso, o português espera, agora, "fazer um bom Mundial" e iniciar o próximo ano "com muitas expectativas", até porque parte para 2023 "sem pressão por não ter muitos resultados para defender".

"Vai ser a dar tudo desde o início. Voltar a festejar títulos em torneios importantes em 2023? Essa é a minha vontade. Oxalá possa fazer feliz muita gente que acredita em mim e que sabe do que sou capaz", apontou o 'The Special One' do circuito.

O Mundial PDC World Darts Championship 2023 disputa-se desde quinta-feira no Alexandra Palace, em Londres, até ao dia 03 de janeiro, data prevista para a final.